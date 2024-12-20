В МВФ сообщили о быстром росте зарплат и высоком уровне потребления в РФ

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили о быстром росте зарплат граждан РФ и высоком уровне потребления внутри страны. Об этом 19 декабря сообщила директор по коммуникации МВФ на брифинге, который был опубликован на сайте фонда.

«Экономический рост был обусловлен сильным частным потреблением, поддерживаемым очень жестким рынком труда и быстро растущими зарплатами», — сообщила Козак.

Она уточнила, что рост поддерживается сильными корпоративными инвестициями, а также «оживленным ростом кредитования».

Ранее, 9 декабря, в Госдуме сообщили о том, что в России зарплата у врачей, учителей и других работников бюджетной сферы поднимется на 13,2% с 1 января 2025 года.

До этого, 5 декабря, сообщалось о том, что в России в сфере продажи и обслуживания автомобилей зарплатные предложения увеличились на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 98 122 рубля.

18 ноября стало известно, что в 70% компаний в России в 2024 году выросли заработные платы. По данным экспертов, чаще всего — в 45% случаев — их увеличение происходило за счет роста оклада или оклада и премии сразу (41%), 13% работодателей ограничились увеличением премий. В 51% случаев рост доходов составил 5–10%, в 37% — 10–20% и в 9% — 21% и более. При этом в 2025 году повышать зарплаты планируют 58% работодателей.