Врач рассказала о негативном влиянии хронического стресса на зачатие

Стрессовые ситуации воздействуют на гормональный баланс, который играет решающую роль в способности забеременеть. Врач-репродуктолог «СМ-Клиники» Мария Твердикова 20 декабря рассказала «Газете.Ru», какое именно влияние оказывает стресс на женскую фертильность и что делать в случае хронической депрессии.

«Кортизол — гормон, который вырабатывается надпочечниками в ответ на стресс. Он является частью защитной реакции организма, помогая пережить стрессовые моменты, мобилизовать энергию и повысить концентрацию. Однако, если уровень кортизола остается высоким на протяжении длительного времени, его влияние на женскую фертильность становится разрушительным», — объяснила она.

По словам Твердиковой, хронически повышенный уровень кортизола подавляет выработку гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), стимулирующего овуляцию. Без этого сигнала яичники не смогут получить информацию о необходимости созревания яйцеклетки, что, в свою очередь, делает зачатие невозможным.

Помимо этого, в случае длительного стрессового периода зачастую происходят сбои в менструации, например аменорея (отсутствие менструации) или нерегулярные циклы, что также усложняет зачатие, а в некоторых случаях делает его невозможным, добавила специалист.

«Еще один гормон, который оказывает прямое влияние на репродуктивную функцию, — это пролактин. Этот гормон играет ключевую роль в лактации, но его уровень может повышаться и в ответ на стресс», — отметила эксперт.

Так, уровень пролактина может сильно увеличиться, если женщина переживает хронический стресс. Такой процесс называется гиперпролактинемией. Высокий уровень этого гормона может подавлять овуляцию, нарушать менструальный цикл и снижать шансы на зачатие, что, по словам Твердиковой, подтверждено научными данными.

Отмечается, что превышающее норму количество пролактина может привести к нарушению баланса других гормонов, в частности, эстрогена и прогестерона, отвечающих за нормальную репродуктивную функцию, что может стать следствием развития ановуляции (отсутствию овуляции) и других репродуктивных проблем.

При этом она обратила внимание на то, что стресс также уменьшает выработку мелатонина, регулирующего циркадные ритмы организма (особенно процесс засыпания и пробуждения), что, в свою очередь, приводит к нарушению цикла сна и оказывает негативное влияние на фертильность.

«Когда уровень стресса высок, ночной сон становится прерывистым или поверхностным, что нарушает выработку мелатонина. Это, в свою очередь, влияет на баланс таких репродуктивных гормонов, как лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), которые регулируют овуляцию», — объяснила специалист.

Твердикова подчеркнула, что недостаток мелатонина не только снижает качество сна, но и затрудняет нормальный гормональный цикл. Ссылаясь на данные исследований, она отметила, что короткая продолжительность сна и ночные смены, которые как раз таки связаны с нарушением циркадных ритмов, могут ухудшать репродуктивные функции как у женщин, так и у мужчин.

Кроме того, по ее словам, исследования демонстрируют, что мелатонин обладает антиоксидантной активностью, защищая яйцеклетки от окислительного стресса. Недостаток мелатонина, вызванный стрессом, может привести к повреждению яйцеклеток, что также отрицательно отражается на фертильности.

Еще одно негативное последствие хронического стресса — нарушение метаболизма и воздействие на обмен веществ, что может усугубить проблемы с фертильностью.

Таким образом, в случае появления хронического стресса, необходимо приложить усилия для его снижения и восстановления гормонального баланса. Врач посоветовала оптимизировать сон, проводить практики расслабления, поддерживать достаточную физическую активность, придерживаться сбалансированного питания, а также сходить на консультации к психологу или коучу.

В заключение репродуктолог отметила, что хронический стресс — это не только эмоциональная нагрузка, но и серьезная угроза для здоровья, особенно для женской фертильности. Применяя комплексный подход, можно восстановить гормональный баланс и вернуть способность к зачатию, резюмировала Твердикова.

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