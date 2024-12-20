СВР рассекретила документы о сотрудничестве США и Третьего рейха в 1943 году

Службы внешней разведки России (СВР) рассекретила сообщение, в котором говорится о том, что весной 1943 года США, находясь в союзе по антигитлеровской коалиции с СССР, при помощи специальных служб готовили продажу Третьему рейху, который планировал наступление на Курской дуге, стратегически важных материалов. Соответствующие документы были опубликованы на портале Президентской библиотеки.

Данное сообщение было отправлено в Москву из Стокгольма. В нем говорилось о том, что США и Германия производят торговлю через различных подставных лиц. Его отправителем был разведчик Борис Рыбкин с псевдонимом Ким. Получателем являлся начальник советской внешней разведки с псевдонимом Виктор Павел Фитин.

«В конце марта к сотруднику германской торговой палаты Сватковскому явился князь Оболенский с предложением организовать обменную торговлю некоторыми товарами между Америкой и Германией через подставных лиц», — говорится в рассекреченном сообщении.

Князем Оболенским в письме выступает бывший российский офицер Сергей Оболенский, который в конце Гражданской войны уехал в США. Он работал в Управлении стратегических служб США во время Второй мировой войны.

Уточняется, что, по информации Рыбкина, предложение Оболенского о торговле США и Германии было передано немецкому торговому атташе Берентсу. После этого идея дошла до властей Берлина, которые запросили у американцев списки предлагаемых товаров.

«В результате переговоров американцы сделали конкретное предложение, что могут немедленно предоставить немцам платину на 25–30 млн крон, которые находятся в Европе», — писал Рыбкин в сообщении.

Немецкая сторона, в свою очередь, заявила о том, что давно искала способы и пути торговли с США из-за предыдущего успешного опыта.

Ранее, 6 декабря, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала архивы, раскрывающие роль немецкого полка «Бранденбург-800» в качестве карателей, зверски убивавших мирных жителей.

До этого, 22 ноября, управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные документы, свидетельствующие о расследовании преступлений, совершенных нацистскими оккупантами, которые были осуждены в ноябре 1947 года в ходе Севастопольского судебного процесса.