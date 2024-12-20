Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о достаточном количестве свидетельств военных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей, включая горожан Селидово. Об этом он заявил 20 декабря в интервью «РИА Новости».

«Как я уже говорил, свидетельств военных преступлений со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей очень много. И это касается в том числе Селидово», — сказал он.

Ранее, 17 декабря, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил «Известиям», что Россия собирает новые данные о военных преступлениях Киева против мирных жителей города Селидово. По его словам, до освобождения населенного пункта украинские боевики преследовали местных жителей. Он уточнил, что информацию передадут в Следственный комитет РФ.

Российские военные освободили Селидово в конце октября. Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имел важное стратегическое значение для украинских боевиков. ВСУ оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов. Позднее были опубликованы кадры, на которых показана замена украинского флага на российский триколор бойцами ВС РФ на крыше одной из многоэтажных построек.

После его освобождения Мирошник сообщил, что Киев хотел повторить в Селидово провокацию в Буче, и пообещал, что МИД России предоставит международным организациям данные о расстрелах мирных жителей города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.