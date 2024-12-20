Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидирован
Общество
На станции Княжая в Мурманской области полностью восстановили движение поездов
Общество
Экономист посоветовал россиянам положить 1 млн рублей на вклад
Мир
В Словакии пообещали блокировать санкции против атомной энергетики РФ
Общество
Житель Приморья получил восемь лет колонии за убийство ребенка в 1993 году
Мир
В МВФ сообщили о быстром росте зарплат и высоком уровне потребления в РФ
Армия
Саперы рассказали о разминировании территории освобожденного Украинска в ДНР
Армия
Артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области
Армия
Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО
Армия
Спецназ Росгвардии дроном-камикадзе уничтожил внедорожник ВСУ в Курской области
Происшествия
Водитель насмерть сбил пешехода на юге Москвы
Мир
Путин посчитал серьезной ПВО, установленную Западом в Киеве
Происшествия
В районе поиска пропавшего на Камчатке Ан-2 поймали устойчивый сигнал маяка
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве
Мир
Пушилин заявил о большом количестве свидетельств военных преступлений ВСУ
Армия
Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских БПЛА над регионами РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и потепление до +3 градусов в Москве 20 декабря
Мир
Журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ
Сюжет:

Пушилин заявил о большом количестве свидетельств военных преступлений ВСУ

Пушилин: свидетельств военных преступлений ВСУ много, в том числе в Селидово
0
Фото: REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о достаточном количестве свидетельств военных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей, включая горожан Селидово. Об этом он заявил 20 декабря в интервью «РИА Новости».

«Как я уже говорил, свидетельств военных преступлений со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей очень много. И это касается в том числе Селидово», — сказал он.

В стальных клещах: как меняет ход СВО освобождение Селидово в ДНР
Российские войска открыли еще одну дорогу для наступления на Покровск — положение ВСУ становится всё хуже

Ранее, 17 декабря, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил «Известиям», что Россия собирает новые данные о военных преступлениях Киева против мирных жителей города Селидово. По его словам, до освобождения населенного пункта украинские боевики преследовали местных жителей. Он уточнил, что информацию передадут в Следственный комитет РФ.

Российские военные освободили Селидово в конце октября. Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имел важное стратегическое значение для украинских боевиков. ВСУ оборудовали здесь один из крупнейших укрепрайонов. Позднее были опубликованы кадры, на которых показана замена украинского флага на российский триколор бойцами ВС РФ на крыше одной из многоэтажных построек.

После его освобождения Мирошник сообщил, что Киев хотел повторить в Селидово провокацию в Буче, и пообещал, что МИД России предоставит международным организациям данные о расстрелах мирных жителей города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024