Жителя Камчатки приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Жителя Камчатского края приговорили к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену из-за сотрудничества со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Камчатский краевой суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что осужденный не признал своей вины в совершенном и подал апелляцию для пересмотра решения суда, которая была отвергнута.

Мужчину задержали в январе этого года по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Следствие установило, что он начал сотрудничать с СБУ после начала специальной военной операции. Осужденный предоставлял украинским сотрудникам информацию о работе российских границ и участниках СВО от Камчатского края.

Ранее, 19 декабря, сообщалось ,что житель Хакасии задержан по подозрению в государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Установлено, что в ноябре 2022 года он совершил денежный перевод для приобретения ВСУ специальной автомобильной техники. Мужчина признался в совершении преступления. Ему была избрана мера пресечения в виде двух месяцев заключения под стражей.