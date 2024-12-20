Условия по восстановлению разрушенной инфраструктуры и добрососедству с Новороссией должны быть включены в договор с Украиной. Об этом 20 декабря ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Эти условия будут оговорены. [Иначе] как мы будем восстанавливать те разрушения и те злые действия, которые были сделаны киевским режимом? Мы всё равно же будем соседями, мы всё равно будем находиться рядом. Природу же невозможно разделить», — сказал он.

Сальдо указал, что большое количество догадок по вопросу договора с Киевом объясняется множеством «игроков в ситуации». Он указал на слова президента РФ Владимира Путина, который заявлял о конституционном обосновании включения в российскую территорию.

Ранее, 19 декабря, в ходе «Итогов года» Владимир Путин указал на важность долгосрочного мира с гарантиями в конфликте на Украине. Российский лидер также указал, что перемирие позволяет противнику провести переподготовку живой силы и закрепиться на позициях.

Тогда же президент заявил, что РФ готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Путин также указал, что российская сторона готова подписать мирные соглашения с любыми легитимными властями в Киеве, однако отметил, что нынешние власти Украины незаконны.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.