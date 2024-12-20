Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер закрыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск» на Международной космической станции (МКС). Об этом 20 декабря сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Во время выхода в открытый космос космонавты смонтировали на служебном модуле «Звезда» и подключили рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН. С помощью этого спектрометра будет осуществляться почти полный обзор небесной сферы каждые 72 дня.

Кроме того, Овчинин и Вагнер демонтировали два устройства экспонирования в интересах эксперимента «Тест» и две панели в рамках эксперимента «Выносливость», которые находились снаружи МКС 3,5 года. Космонавты также сняли научную аппаратуру «Индикатор-МКС» эксперимента «Контроль», установленную на модуле «Поиск» в июне 2013 года.

После этого Овчинин оттолкнул в космос укладку с демонтированными элементами, которая потом должна сгореть в земной атмосфере.

Уточняется, что выход космонавтов в открытый космос длился 7 часов 17 минут 47 секунд.

Выход Овчинина и Вагнера в открытый космос начался 19 декабря в 18:36. Планировалось, что он будет длиться 6 часов 43 минуты.

Ранее, 26 апреля, российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос для установки научной аппаратуры. Задачи были выполнены с опережением графика, поэтому выход занял 4 часа 36 минут. При этом Кононенко успел снять несколько селфи.