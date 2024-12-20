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Синоптики спрогнозировали осадки и потепление до +3 градусов в Москве 20 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, небольшие осадки, по области местами умеренные (преимущественно дождь), местами гололед, гололедица и до +3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 20 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем синоптики обещают от –2 до +3 градусов, ночью температура может упасть до –2.

Ожидается южный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 737–738 мм ртутного столба.

Никольские морозы: москвичей ждет резкий перепад температур
Холода могут смениться снегопадом уже к концу дня

Накануне, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о переменчивой погоде. Он отметил, что ситуация будет меняться очень быстро. Однако несмотря на такие перемены погоды, снежный покров в Москве сохранится.

18 декабря синоптик сообщил, что в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России (СЗФО и ЦФО) прогнозируется аномально холодная погода с морозами до –30 градусов. Он добавил, что температура в Тверской, Московской и Ярославской областях будет ниже нормы на 6–9 градусов.

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