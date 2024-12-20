Синоптики спрогнозировали осадки и потепление до +3 градусов в Москве 20 декабря
Облачно, небольшие осадки, по области местами умеренные (преимущественно дождь), местами гололед, гололедица и до +3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 20 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.
В Московской области днем синоптики обещают от –2 до +3 градусов, ночью температура может упасть до –2.
Ожидается южный ветер со скоростью 7–12 м/с.
Атмосферное давление составит 737–738 мм ртутного столба.
Накануне, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о переменчивой погоде. Он отметил, что ситуация будет меняться очень быстро. Однако несмотря на такие перемены погоды, снежный покров в Москве сохранится.
18 декабря синоптик сообщил, что в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России (СЗФО и ЦФО) прогнозируется аномально холодная погода с морозами до –30 градусов. Он добавил, что температура в Тверской, Московской и Ярославской областях будет ниже нормы на 6–9 градусов.