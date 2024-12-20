Небензя призвал прекратить вмешательства в конфликт в Судане

Совет Безопасности (СБ) ООН и отдельные страны должны прекратить вмешательства в конфликт в Судане. Об этом 19 декабря заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Судану.

«Пагубное влияние на происходящее в Судане оказывает внешнее вмешательство в его внутренние дела, которое следует исключить. Внешняя подпитка конфликта и стремления отдельных государств реализовать в стране сомнительные схемы политинжиниринга лишь усугубляют положение простых суданцев», — приводят его слова на сайте постпредства.

Небензя отметил, что главной задачей сейчас остается прекращение огня в Судане. Однако, по его словам, договориться об этом необходимо непосредственно сторонам конфликта.

«Мы будем и впредь решительно пресекать любые попытки посягательства на суверенитет этой дружественной нам страны», — добавил постпред.

Кроме того, Небензя отметил, что руководство Судана отдает себе отчет в том, что стабилизация в стране напрямую связана с «мирным переходом».

«В проработке у него имеются соответствующие инициативы, призванные реализовать на практике эти задачи», — уточнил дипломат.

Ранее, 10 ноября, и.о. замглавы суданского МИДа Хусейн Аль-Хадж заявил, что Россия может помочь завершить конфликт в Судане, сыграв ключевую роль в его урегулировании. По словам дипломата, в конфликте с противоположной стороны участвуют наемники из некоторых африканских стран, и Москва могла бы объяснить этим государствам важность стабильности границ Судана.

До этого, 26 сентября, сообщалось о масштабном наступлении армии Судана на столицу страны Хартум для вытеснения из города боевиков сил быстрого реагирования (СБР) и об ожесточенных боях. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия обеспокоена происходящим в Судане и старается содействовать урегулированию.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля 2023 года из-за разногласий между главнокомандующим суданскими ВС Абделем Фаттахом аль-Бурханом и руководителем СБР Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в Хартуме. Из-за продолжающегося конфликта в стране возник гуманитарный кризис, который привел к голоду и вспышкам болезней.