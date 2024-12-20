Bloomberg сообщило об отказе Венгрии ЕС в санкциях против РФ до прихода Трампа

В Венгрии отказали Евросоюзу (ЕС) в продлении санкций против России до того, как избранный президент США Дональд Трамп официально не вступит в должность. Об этом 19 декабря сообщило агентство Bloomberg.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Европейского союза, что хочет дождаться инаугурации своего союзника Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций против России», — говорится в материале агентства.

Уточняется, что для продления санкций в сторону РФ необходимо единогласное решение 27 членов. Проголосовать за продолжение санкций необходимо до конца января 2025 года.

Ранее, 16 декабря, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС в отношении России, потому что из него сделали исключение для венгерской энергетической компании MOL по экспорту нефтепродуктов из российского сырья.

4 декабря Сийярто сообщил, что Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из России. По его словам, он обсудил эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе. Дипломат отметил, что такое исключение нельзя назвать необычным, потому что несколько российских банков его имеют для оплаты поставок урана в США.

Между тем Орбан 15 ноября заявил, что экономический путь Европы сравним с самоубийством. Так, результатом конфликта на Украине, по словам политика, являются проблемы с венгерской экономикой. По его мнению, введение санкций против России, навязанное Брюсселем, было ошибочным. Орбан отметил, что введенные ограничения привели к росту цен на энергоносители, что вызвало инфляцию в стране. При этом в европейских странах недостаточно денег, чтобы финансировать конфликт.

До этого, 7 ноября, премьер-министр Венгрии также заявил, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа в ЕС возникли сомнения по поводу продолжения финансирования Украины.

Президент России Владимир Путин заявил 7 ноября, что объем западных антироссийских санкций не имеет аналогов в истории, но они не нанесли РФ «сокрушительный удар, от которого у нее не получится оправиться». Глава государства подчеркнул, что Россия на самом деле нужна миру и ограничения не повлияют на этот факт.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.