Красный Крест прокомментировал посещение российских и украинских военнопленных
С февраля 2022 года по настоящее время Международный комитет Красного Креста посетил 4,7 тыс. военнопленных, рассказал «Известиям» пресс-секретарь организации Кристиан Кардон.
«С февраля 2022 года по настоящее время МККК посетил 4,7 тыс. военнопленных», — сказал он.
Хотя Международный комитет Красного Креста не участвует в операциях по обмену военнопленными, он готов играть роль нейтрального посредника, если стороны конфликта обратятся к нему с такой просьбой, уточнил Кристиан Кардон.
По его словам, сотрудники организации следят за тем, как соблюдаются права военнопленных.
В декабре замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал МККК к «взыскательной работе» с украинскими властями в «целях прекращения грубейших нарушений ими международного гуманитарного права».
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Узники и вести: Красный Крест посетил 4,7 тыс. военнопленных с начала СВО