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Врачи передвижной медицинской группы рассказали о своей работе в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие передвижной медицинской группы группировки войск «Центр» рассказали «Известиям» о своей работе на покровском направлении.

Основная задача передвижной медицинской группы — стабилизировать состояние раненого для его дальнейшей отправки в тыл. Бойцов доставляют на пикапе непосредственно с передовой и в одном из подвалов им оказывают помощь. Иногда врачам группы приходится проводить сложнейшие операции.

«Коллектив у нас хороший, слаженный, поэтому они быстро втянулись. Игорь — квалифицированный хирург, он может вплоть до трепанации черепа здесь всё провести сам», — отметил начальник медицинской службы 30-й гвардейской бригады ВС РФ Аслан Туралинов.

Игорь Артемьев — гражданский хирург, который пришел на фронт добровольцем. Его позывной Портной. Не успевает он зашить одного пациента, как с передовой привозят очередного раненого с раздробленной ступней. В бою он наступил на противопехотную мину, но врачу удалось спасти ногу.

«Конечно, непривычно, здесь жизнь не так прекрасна, как на гражданке. Мы не считаем, какой у нас поток. Когда есть работа — работаем, если нет работы — убираемся, чистим», — поделился Артемьев.

Он добавил, что врачам медицинской группы иногда приходится спать по 2–3 часа в сутки.

«Здесь, в операционной, основное место работы хирурга, где он проводит основную часть своей жизни. Большую часть суток. И лишь на несколько часов, иногда, урывками он заходит сюда. Здесь комната отдыха, в которой он спит, когда остается время. То есть бывает, неделями вся жизнь хирурга проходит между вот этими двумя дверями, на этих нескольких метрах», — рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Еще один врач медицинской группы, анестезиолог Николай Коновалов, отправился на фронт добровольно.

«Мне эта страна всё дала. Я этой стране должен до конца дней своих, поэтому я и пошел сюда, чтобы мальчишек и девчонок спасать здесь», — подчеркнул он.

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Ранее, 24 ноября, женщины-медики группировки войск «Запад» рассказали «Известиям» о своей работе. Мотивацией пойти в армию для многих женщин становится желание встать на защиту Родины наравне с мужчинами. Так, фельдшер I артиллерийского дивизиона с позывным Мика изначально отправилась служить добровольцем в артиллерию, а стала медиком из-за своих знаний и навыков врача.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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