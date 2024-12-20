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В посольстве РФ в БиГ раскритиковали политику США на Балканах

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Вашингтон преследует собственный интерес, когда продвигает новые источники поставок топлива в Боснию и Герцеговину, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Сараево.

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«Полагаем, что процессы, связанные с обеспечением энергобезопасности БиГ, не должны политизироваться и становиться предметом для спекуляций со стороны прежде всего Вашингтона, стремящегося под личиной мнимой диверсификации источников поступления топлива в страну добиться собственной выгоды в ущерб обычным гражданам Боснии и Герцеговины», — заявили дипломаты.

Ранее нижняя палата парламента Федерации Босния и Герцеговина проголосовала за строительство трубопровода в Хорватию. Он позволит стране получать СПГ из США.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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