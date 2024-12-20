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Зеленский назвал неприемлемой идею заморозки украинского конфликта

Зеленский: Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта
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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, 19 декабря заявил, что страна не может находиться в состоянии замороженного конфликта.

«Мы не можем жить с замороженным конфликтом на нашей территории», — приводит его слова агентство Reuters.

По его мнению, любое прекращение боевых действий должно быть долгосрочным.

«Нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня»
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Ранее в этот день глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала не подталкивать Украину к переговорам с Россией. По ее мнению, это бессмысленно, нужно убедиться в гарантиях безопасности Киеву. Она добавила, что российский лидер якобы не хочет мира.

До этого, 13 декабря, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков, объясняя отказ украинского лидера от любых предложений по возобновлению переговоров с Россией, рассказал, что политика Зеленского держится на продолжении боевых действий.

9 декабря стало известно, что Зеленский на прошедшей в Елисейском дворце трехсторонней встрече с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждал заморозку конфликта с РФ. Отмечалось, что украинский лидер не хочет прекращать боевые действия без получения гарантий безопасности, а именно членства в НАТО или размещения западных войск на Украине.

Тогда же Трамп заявил, что глава киевского режима хотел бы «заключить сделку» с Россией. По его словам, необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры, иначе украинский конфликт может усугубиться. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует предложения от Китая, Индии, Бразилии и других стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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