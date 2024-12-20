В РФ разработали ГОСТ на подарок для новорожденных
Роскачество подготовило проект стандарта на подарок для новорожденных, его планируют утвердить уже к середине 2025 года, рассказали в организации. «Известия» ознакомились с этим документом. Из него следует, что в подарок могут входить детские вещи и аксессуары, а также предметы ухода за малышами от нуля до шести месяцев.
На практике в него должны войти такие наименования, как трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и соски. Все товары должны быть нейтральных цветов и в отдельной упаковке.
При этом вся продукция из подарка должна быть произведена на предприятиях, которые работают в этом же регионе, сказано в ГОСТе. Также стандарт предполагает, что все товары должны быть безопасными и качественными, что должно подтверждаться сопроводительными документами — сертификатами соответствия обязательным требованиям.
В стандарте указано, что местные власти могут формировать набор по двум сценариям: базовый, если он состоит из списка рекомендуемых товаров, и альтернативный, когда родители сами выбирают необходимую им продукцию. Тогда власти могут дарить подарочные сертификаты, купоны на скидку тех товаров, изготовление которых локализовано в регионе.
В итоге набор должны выдать семье при выписке из роддома, причем бесплатно. ГОСТ будет обязательным для регионов, которые закупают такие комплекты у производителей и поставщиков в рамках государственных закупок, отметили в Роскачестве.
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Добро пожалует: в РФ разработали ГОСТ на подарок для новорожденных