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В Москве вручили награды лауреатам премии «Вызов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В московском «Манеже» состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Мероприятие открылось приветствием президента России Владимира Путина, которое со сцены зачитал заместитель председателя правительства РФ, член попечительского совета фонда «Вызов» Дмитрий Чернышенко. Он отметил важную роль награды в Десятилетии науки и технологий.

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«Я хотел бы от всех нас поблагодарить президента за то, что в 2022 году было учреждено Десятилетие науки и технологий. Международная премия «Вызов» — жемчужина в череде других очень важных событий, которые популяризируют науку и технологии», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Обладателями призов могут стать авторы инновационных разработок, которые в ближайшем будущем могут изменить жизнь людей. Лучших исследователей выбирают в пяти номинациях: четырех российских и одной международной. Победители в каждой категории получают 11 млн рублей. В этом году на конкурс поступило около 600 заявок, в том числе от кандидатов из 33 стран.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Приняли «Вызов»: в Москве наградили ученых за самые прорывные разработки

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