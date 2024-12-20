Глава минобороны Финляндии сообщил о подготовке к продолжительному конфликту
Глава министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил о том, что в стране начались действия по укреплению страны на случай продолжительных военных конфликтов. Соответствующее заявление 19 декабря было опубликовано на сайте минобороны государства.
«Мы укрепим способность Финляндии противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы», — заявил Хяккянен.
Уточняется, что этот доклад минобороны Финляндии стал первым с момента вступления страны в альянс НАТО. В нем уточняется, что «ключевой угрозой для безопасности Европы и Финляндии» является РФ.
Ранее, 24 ноября, сообщалось о том, что в Западной Финляндии запустили курсы для женщин, где их обучат навыкам для выживания на случай конфликта. Участницы получают умения, которые могут пригодиться в случае вооруженного конфликта.