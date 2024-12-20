Обратившаяся к Путину женщина рассказала об эвакуации из Курской области

Жительница Курской области Татьяна Зиборова, которая обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина, рассказала «Известиям» о своей эвакуации.

«Мы выезжали 7 августа, когда весь день у нас ездили танки по улицам. Такой грохот был, но в небе ничего не было видно, были слышны взрывы. Мне знакомые позвонили и сказали быстро уезжать, сказали, что в направлении Солдатского едут танки и расстреливают всё движущееся», — поделилась она.

Зиборова также отметила, что их село не находится под украинской оккупацией, но при этом постоянно обстреливается.

«Обстреливают так, что у нас половина села разбита», — добавила она.

Кроме того, женщина уточнила, что эвакуированные жители понимают, что освобождение территорий является сложным и небыстрым процессом, однако они хотят представлять, что делать дальше.

«Мы всё понимаем, что это очень сложно, понимаем, что это не одним днем. Но нам нужно понимание того, сколько это будет и что нам делать», — подчеркнула Зиборова.

Еще одна жительница Большесолдатского района Валентина Шабанова также отметила, что хочется понимать, смогут ли люди из Курской области вернуться в свои дома.

«Насущный вопрос, который волнует большинство людей из Большесолдатского района: возможно ли туда вернуться будет? Если это будет всё разминировано и восстановлено, то, конечно, очень хочется вернуться <…> Слушая президента, появилась надежда, что всё восстановится, мы вернемся и будем жить», — поделилась женщина.

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Татьяны Зиборовой, в ходе «Итогов года» заявил, что все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области будут восстановлены. Также будут выданы сертификаты на восстановление домов. Относительно сроков освобождения Курской области лидер отметил, что не может назвать конкретную дату, так как на данный момент в регионе продолжаются боевые действия.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.