Ребенка доставили в больницу в Петербурге после аварии с поездами под Мурманском

В Санкт-Петербурге в детскую больницу доставили ребенка, который был пассажиром попавшего в аварию поезда в Мурманской области, еще 10 человек осмотрены медицинской службой. Об этом 19 декабря сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Поезд №11 Мурманск – Санкт-Петербург прибыл с пассажирами на Ладожский вокзал Северной столицы днем в четверг, 19 декабря.

«Медицинской службой Санкт-Петербурга осмотрены 11 человек, из них один ребенок. В стационарное отделение НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе поступили девять взрослых. Они полностью обследованы и отпущены в удовлетворительном состоянии», — написал Эргашев в своем Telegram-канале.

Ребенок был доставлен в Детскую городскую больницу № 19 им. К.А. Рауфхуса, добавил вице-губернатор. Он также отметил, что принимаются все необходимые меры для оказания медицинской помощи пострадавшим.

Столкновение двух поездов произошло 18 декабря при прибытии пассажирского на станцию Княжая. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 человек пострадал. Минздрав уточняет, что 10 пострадавших, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии. Семерых пострадавших при ЧП перевели в областные медучреждения, пять из них проходят лечение в областной больнице.

По словам пассажиров, некоторые из них чудом оказались невредимы. В момент инцидента выключился свет, всё вокруг затряслось, появились дым и искры. Одна женщина отметила, что она и ее супруг не пострадали физически, но испытали стресс в ходе происшествия.

Позднее 19 декабря в РЖД сообщили, что движение поездов через станцию Княжая в Мурманской области было восстановлено.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ. По предварительным данным, столкновение поездов произошло из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава.