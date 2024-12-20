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Врач назвал помогающие не заболеть в новогодние праздники правила

Врач Жемчугов: влажную уборку нужно проводить после новогодних мероприятий
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Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich
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Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в беседе с «Радио 1» в четверг, 19 декабря, как не подхватить вирусы во время новогодних елок, корпоративов и гуляний.

По словам специалиста, прежде всего следует запастись терпением и порядочностью — не ходить никуда, почувствовав первые признаки болезни: можно пострадать, но не ходить, чтобы никого не заразить.

Также стоит чаще убираться в доме и протирать пыль специальными дезинфицирующими средствами: после каждого мероприятия должна быть влажная уборка, потому что микробы находятся в пыли.

Кроме того, Жемчугов посоветовал проверить наличие вентиляции: в помещения со спертым воздухом и отсутствием вентиляции лучше не ходить, потому что это рассадник микробов.

Нехороший кашель: в России растет заболеваемость микоплазменной пневмонией
В группе риска — дети и люди с ослабленным иммунитетом

Ранее, 17 декабря, Роспотребнадзор сообщил, что в России за неделю на 0,4% выросло число заболевших гриппом и ОРВИ, передает агентство городских новостей «Москва».

В тот же день врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала в беседе с РИАМО, как укрепить свой организм и сберечь здоровье в преддверии новогодних праздников.

Она посоветовала включить в рацион больше сезонных фруктов и овощей, богатых витаминами C и D, передает RT. Эти витамины играют важную роль в укреплении иммунной системы и помогают организму противостоять вирусам и простудам, сообщает 360.ru.

12 декабря врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что зимой часто возникает дефицит необходимых элементов, но восполнить его можно с помощью сезонных фруктов. Для этого хорошо подойдут сезонные, которые богаты витаминами и микроэлементами, уточняет «Москва 24».

До этого, 3 декабря, врач-терапевт Наталья Леонтьева посоветовала проветривать помещение для защиты от пневмонии. Она предупредила, что пневмония может передаваться через воздух, а в некоторых случаях — даже при непосредственном контакте с зараженными предметами. Также, чтобы минимизировать риск заражения, Леонтьева призвала одеваться по погоде, употреблять обогащенные витаминами горячие напитки — чай с имбирем и лимоном.

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