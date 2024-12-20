Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 20 декабря поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов безопасности.

«Сегодня мы чествуем профессионалов и патриотов, которые твердо стоят на страже национальных интересов России. Защищают ее конституционный строй и территориальную целостность. Обеспечивают безопасность граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз. На протяжении многовековой истории нашей родины органы безопасности были ее верной, прочной опорой. И сегодня наш долг вспомнить славный и героический путь отечественных спецслужб», — сказал он.

Президент отметил, что сотрудники органов безопасности также внесли огромный вклад в победу над нацизмом. Он также поблагодарил от имени граждан России сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность, мужество, верность долгу и высокую самоотдачу. Путин подчеркнул, что особую признательность заслуживают работающие «на Донбассе и в Новороссии, на линии боевого соприкосновения и в приграничных регионах, участвующие в эффективных рейдах в тылу противника».

«Ключевой задачей остается борьба с терроризмом. Прошу все спецслужбы и прежде всего ФСБ работать в сфере антитеррора предельно собранно и жестко. Задействовать весь накопленный опыт. А Национальному антитеррористическому комитету четко координировать эти усилия, планировать примитивные меры», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что повышенное внимание должно быть уделено пресечению деятельности иностранных спецслужб, борьбе с диверсиями, терактами, а также со шпионами и предателями. По словам президента, решительная борьба с экстремизмом станет важной частью повышения уровня общественной безопасности. Также надо наступательно и активно вести борьбу с преступлениями в области экономики, с любыми проявлениями коррупции.

Президент также указал на важность укрепления защиты информационной инфраструктуры, безопасности работы крупных общественно-политических и международных мероприятий, а также поддержания работы систем государственного и военного управления. Кроме того, требуется надежное прикрытие мероприятий ОПК и процесса разработки перспективных систем вооружения.

«Уверен, что в решении этих задач сотрудники спецслужб России всегда будут на высоте. И еще раз поздравляю вас с праздником. И конечно же, с приближающимся 2025 годом. Здоровья и всего доброго вам и вашим близким», — подытожил Путин.

Ранее, 24 октября, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что безопасность государства для него важнее всего. По словам президента, в прошлом ситуация заключалась в том, что на постоянные и настойчивые предложения России наладить контакты со странами Запада последние всё время пытались «указать на ее место». Он подчеркнул, что Россия в таком качестве развиваться не могла бы и выход заключался в повышении ее безопасности с помощью укрепления независимости в экономике, финансах и военной сфере.