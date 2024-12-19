В Пентагоне уточнили количество находящихся в Сирии американских военных

На территории Сирии в настоящее время находятся примерно 2 тыс. американских военнослужащих, а не 900, как утверждалось ранее. Об этом 19 декабря сообщил в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Как вы знаете, мы регулярно информировали вас о том, что в Сирии базируются около 900 американских военнослужащих. Сегодня я узнал, что на самом деле в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных», — сказал он.

Райдер уточнил, что в Сирии действительно было всего 900 американских военных во время президентства Башара Асада. По его словам, дополнительные силы США направили в арабскую страну для усиления «миссии по разгрому ИГ» («Исламское государство», террористическая организация запрещена в РФ).

Ранее, 8 декабря, подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниэл Дэвис отметил, что США должны вывести из Сирии всех 900 военных ради их же безопасности, поскольку их присутствие там не имеет смысла.

8 декабря президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.

На фоне данных событий действующий американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с оппозицией в Сирии в процессе передачи власти. По его словам, США хотят проследить за тем, чтобы пришедшие к власти в республике вооруженные группировки не вставали на сторону радикализма.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.