Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидирован
Общество
На станции Княжая в Мурманской области полностью восстановили движение поездов
Общество
Экономист посоветовал россиянам положить 1 млн рублей на вклад
Мир
В Словакии пообещали блокировать санкции против атомной энергетики РФ
Общество
Житель Приморья получил восемь лет колонии за убийство ребенка в 1993 году
Мир
В МВФ сообщили о быстром росте зарплат и высоком уровне потребления в РФ
Армия
Саперы рассказали о разминировании территории освобожденного Украинска в ДНР
Армия
Артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области
Армия
Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО
Армия
Спецназ Росгвардии дроном-камикадзе уничтожил внедорожник ВСУ в Курской области
Происшествия
Водитель насмерть сбил пешехода на юге Москвы
Мир
Путин посчитал серьезной ПВО, установленную Западом в Киеве
Происшествия
В районе поиска пропавшего на Камчатке Ан-2 поймали устойчивый сигнал маяка
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве
Мир
Пушилин заявил о большом количестве свидетельств военных преступлений ВСУ
Армия
Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских БПЛА над регионами РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и потепление до +3 градусов в Москве 20 декабря
Мир
Журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ
Сюжет:

В Пентагоне уточнили количество находящихся в Сирии американских военных

Пентагон: в Сирии сейчас находятся не 900 военнослужащих США, а около 2 тыс.
0
Фото: Global Look Press/Oleksandr Rupeta
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На территории Сирии в настоящее время находятся примерно 2 тыс. американских военнослужащих, а не 900, как утверждалось ранее. Об этом 19 декабря сообщил в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Как вы знаете, мы регулярно информировали вас о том, что в Сирии базируются около 900 американских военнослужащих. Сегодня я узнал, что на самом деле в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных», — сказал он.

Райдер уточнил, что в Сирии действительно было всего 900 американских военных во время президентства Башара Асада. По его словам, дополнительные силы США направили в арабскую страну для усиления «миссии по разгрому ИГ» («Исламское государство», террористическая организация запрещена в РФ).

Контур хаоса: какие цели преследуют основные игроки в Сирии
Борьба за власть, землю и большие деньги

Ранее, 8 декабря, подполковник американских вооруженных сил в отставке Дэниэл Дэвис отметил, что США должны вывести из Сирии всех 900 военных ради их же безопасности, поскольку их присутствие там не имеет смысла.

8 декабря президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. Ожидается, что в стране пройдет референдум.

На фоне данных событий действующий американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с оппозицией в Сирии в процессе передачи власти. По его словам, США хотят проследить за тем, чтобы пришедшие к власти в республике вооруженные группировки не вставали на сторону радикализма.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024