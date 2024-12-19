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Великобритания вместе с союзниками вложила в Украину более $1,63 млрд через IFU

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Фото: Global Look Press/Andy Dean
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Великобритания вместе с другими странами-союзниками вложили в Киев более чем $1,63 млрд (£1,3 млрд) через Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был учрежден в 2022 году. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе минобороны Соединенного Королевства.

«Фонд управляется министерством обороны Великобритании от имени исполнительной группы, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы. Партнеры наряду с Исландией, Австралией, Португалией и Новой Зеландией, на сегодняшний день пообещали выделить более £1,3 млрд», — говорится в заявлении минобороны.

Уточняется, что финансирование происходит именно через фонд для ускорения процесса закупки приоритетной вооруженной техники для Украины.

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Ранее в этот день агентство Reuters сообщило о том, что Великобритания намерена предоставить Украине новый пакет помощи на сумму $286 млн.

До этого, 29 ноября, посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что линия Великобритании на поставки киевскому режиму дальнобойных ракет Storm Shadow может привести к усилению стратегических рисков и даже к столкновению ядерных держав. По его словам, политика Британии говорит о прямом ее участии в украинском конфликте против российской стороны.

22 октября, Великобритания передала дополнительные $155 млн на поддержку военно-морских сил Украины. Как сообщили в пресс-службе премьер-министра страны Кира Стармера, данная инициатива осуществляется совместно с Норвегией.

3 сентября, стало известно, что Великобритания и еще восемь стран-союзников, которые поддерживают Киев в текущем конфликте, вложили более £1 млрд ($1,3 млрд) в Международный фонд поддержки Украины (IFU), который был учрежден в 2022 году. Отмечается, что самый крупный взнос в IFU в размере £500 млн сделала сама Великобритания. Также пожертвования внесли Норвегия, Швеция, Исландия, Дания, Литва, Нидерланды, Австралия и Новая Зеландия.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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