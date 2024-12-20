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Минобороны России сообщило о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Министерстве обороны России 20 декабря сообщили о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Так, батальон, в составе которого действовал капитан Виталий Гузь, вместе с вверенным ему противотанковым взводом, продвигаясь по местности, подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник устроил засаду на маршруте движения колонны, завязался бой, в ходе которого боевики вели интенсивный минометный и пулеметный обстрел.

Тогда Гузь переместился со своим подразделением на фланг колонны и открыл огонь по позициям ВСУ. Противнику пришлось уйти в оборону, что дало возможности основным силам батальона ВС РФ выбраться из зоны поражения и перестроиться в боевые порядки. Однако по мере продвижения вперед российские бойцы вновь подверглись атаке боевиков, оборудовавших огневые позиции в заброшенных производственных зданиях на окраине населенного пункта. Гузь дал команду подчиненным и сам открыл огонь из противотанкового комплекса по оборудованным пулеметным и гранатометным точкам.

Благодаря профессионализму и отваге бойцов взвода ПТУР под командованием Гузя, пулеметные и гранатометные расчеты врага, оборудованные в зданиях, были уничтожены, после чего военнослужащий с подчиненными вытащили из подбитого врагом бронетранспортера экипаж и оказали им первую помощь, чем спасли жизни.

Также в Минобороны отметили заслуги рядового Дмитрия Третьякова, который в составе подразделения выполнял боевую задачу по охране и обороне рубежа вблизи одного из населенных пунктов. Он обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), корректировавший огонь вражеской артиллерии по подразделениям российских войск. После Третьяков применил противодронное ружье, из-за чего украинский беспилотник потерял управление и упал. Военнослужащий поднял в воздух свой дрон-разведчик и увидел позицию артиллерии противника, с которой велся огонь по подразделениям российских войск и по средствам радиосвязи передал координаты командованию.

Российская артиллерия открыла огонь по позиции ВСУ по выявленным координатам, уничтожив несколько орудий боевиков. Враг, лишенный поддержки артиллерии, отступил. Благодаря быстрым и профессиональным действиям Третьякова позиции российских войск остались нераскрытыми, а наступление ВСУ было сорвано.

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Ранее, 19 декабря, сообщалось ,что военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.

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