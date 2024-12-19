Пушилин сообщил о решении заданного Путину вопроса от пенсионера из ДНР

Вопрос пенсионера из Донецкой Народной Республики (ДНР) Леонида Шепилова, спросившего президента России Владимира Путина о подтверждении трудового стажа после утраты трудовой книжки при обстреле, уже решен. Об этом 19 декабря сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Вопрос был решен в ходе прямой линии. Межведомственная комиссия с учетом высокого поручения отреагировала мгновенно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин также обратил внимание на то, что подобных вопросов в ДНР остается много, поскольку в регионе проживает большое количество людей, особенно с территорий, освобождаемых или освобожденных недавно, которые не имеют документов.

«Документы сгорели, утеряны, невозможно подтвердить стаж и прочие вытекающие отсюда проблемы. Они, конечно, вызывают определенную сложность. Именно поэтому была создана межведомственная комиссия», — пояснил глава ДНР.

Он отметил, что теперь при поддержке федерального центра региональные власти смогут быстрее решать подобные проблемы людей.

Ранее в этот день Путин в ходе «Итогов года», отвечая на обращение пенсионера из Донецка, который не может получить пенсию, потому что утратил трудовую книжку при пожаре, поручил руководству ДНР ускорить этот процесс.

Глава региона Денис Пушилин пообещал выполнить поручение главы государства. Он отметил, что Социальный фонд и участники межведомственной комиссии должны решать подобные вопросы в первую очередь. Заместитель управляющего отделением Социального фонда по ДНР Галина Лысюк сообщила «Известиям», что пенсионеру пересчитали страховую пенсию. Она уточнила, что межведомственная комиссия уже подтвердила стаж мужчины, который не мог получить пенсию из-за того, что потерял трудовую книжку при пожаре.