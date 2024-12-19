Глава Минздрава Саратовской области встретился с жителем после вопроса Путину
Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков встретился с жителем Аткарска Виталием Майоровым, который обратился на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на работу по выдаче льготных лекарств диабетикам. Об этом 19 декабря сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«Проговорили с ним возникающие вопросы. В ноябре выдали все необходимые препараты с запасом до начала следующего года, однако есть справедливые замечания в целом к организации этой работы со стороны районной больницы», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Бусаргина, в регионе улучшат выдачу лекарственных препаратов диабетикам.
«Процесс необходимо перестроить и сделать максимально удобным для пациентов, это задача главного врача. Проработаем все замечания, чтобы улучшить в учреждении работу по выдаче лекарств», — уточнил глава региона.
Ранее в этот день болеющий сахарным диабетом житель Аткарска Саратовской области Виталий Майоров во время прямой линии президента России пожаловался на плохое обеспечение инсулином и тест-полосками. После этого Бусаргин поручил министерству здравоохранения региона разобраться с проблемами по организации своевременной выдачи льготных лекарств.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.
Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.