На школьной ярмарке в Нигерии 35 детей погибли из-за давки
В результате давки на школьной ярмарке в Нигерии погибли 35 детей. Об этом 19 декабря сообщило местное издание Punch.
Давка произошла в школе в городе Ибадане, когда участники поспешили попасть на место проведения мероприятия через главные ворота. Ярмарка была рассчитана на 5 тыс. детей, но на нее пришли более 7 тыс.
По факту инцидента полиция штата Ойо начала расследование и арестовала главных организаторов мероприятия. Президент Нигерии Бола Тинубу выразил соболезнования семьям погибших и призвал правительство штата пересмотреть и усилить меры безопасности на публичных мероприятиях.
Ранее, 7 октября, пять человек погибли и более 90 пострадали после авиашоу в Индии. Местное министерство здравоохранения сообщило, что причиной смерти зрителей могла стать «высокая температура». Однако индийская оппозиция заявила, что люди погибли из-за давки, которую вызвала неправильная организация мероприятия.