Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин отметил большую проведенную Госдумой работу в осеннюю сессию
Армия
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Авто
Опрос показал нежелание трети россиян покупать авто в онлайне
Армия
Ковальчук указал на роль Путина в восстановлении влияния РФ в Черном море
Политика
Путин разрешил платить за поставки газа не только через Газпромбанк
Мир
В Армении согласились не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном
Мир
Китайский экономист назвал причины укрепления партнерства России и КНР
Экономика
Файзуллин отметил роль льготной ипотеки в улучшении жилищных условий россиян
Общество
В России до конца года введут в оборот 18 млн флаконов физраствора
Общество
Губернатор Саратовской области поручил решить вопросы по выдаче льготных лекарств
Мир
Путин указал на важность долгосрочного мира с гарантиями в конфликте на Украине
Общество
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Крыма получила необходимое ей лекарство
Общество
ФСБ сообщила о содействии Узбекистана в расследовании убийства генерала Кириллова
Мир
Трамп и Шольц обсудили пути решения конфликта на Украине
Мир
В Абхазии объявили в розыск стрелявшего в парламенте страны
Общество
В ДНР пообещали ускорить процесс перерасчета пенсий
Авто
В Москве на дорогах установили первую «шериф-балку»
Мир
В ГД ответили на слова советника Трампа о планах завершить украинский конфликт

Суд продлил до конца марта арест фигуранта дела экс-замминистра МО Иванова

0
Фото: t.me/moscowcourts
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Срок ареста третьего фигуранта по делу экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова Александра Фомина был продлен до конца марта. Об этом 19 декабря сообщили «Известиям» в Басманном суде Москвы.

Как уточнил собеседник, срок содержания под стражей Фомина был продлен до 23 марта.

Строительный шум: подрядчика Минобороны заподозрили в хищении 1 млрд
Красноярского бизнесмена Романа Безрукова задержали за срыв возведения центра управления связи МО

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня он был отстранен от должности. Также в рамках уголовного дела под стражу взяли друга экс-замминистра Сергея Бородина и соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина.

Как сообщил «Известиям» адвокат замминистра Денис Балуев, Иванову вменяют покровительство подрядчикам ведомства в обмен на имущественные блага. Также в среду в квартире арестованного прошли обыски. На эксклюзивных кадрах «Известий» видно, что во дворе дома в центре Москвы припаркованы автомобили правоохранителей, а автоматические ворота закрыты наручниками.

Тимур Иванов с марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», компания специализируется на строительстве жилья для военнослужащих.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024