Суд продлил до конца марта арест фигуранта дела экс-замминистра МО Иванова
Срок ареста третьего фигуранта по делу экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова Александра Фомина был продлен до конца марта. Об этом 19 декабря сообщили «Известиям» в Басманном суде Москвы.
Как уточнил собеседник, срок содержания под стражей Фомина был продлен до 23 марта.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня он был отстранен от должности. Также в рамках уголовного дела под стражу взяли друга экс-замминистра Сергея Бородина и соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина.
Как сообщил «Известиям» адвокат замминистра Денис Балуев, Иванову вменяют покровительство подрядчикам ведомства в обмен на имущественные блага. Также в среду в квартире арестованного прошли обыски. На эксклюзивных кадрах «Известий» видно, что во дворе дома в центре Москвы припаркованы автомобили правоохранителей, а автоматические ворота закрыты наручниками.
Тимур Иванов с марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», компания специализируется на строительстве жилья для военнослужащих.