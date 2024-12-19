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В Ростове-на-Дону мужчина после убийства дочери и ранения жены покончил с собой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Ростове-на-Дону мужчина убил свою дочь, ранил жену и покончил с собой. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 19 декабря. Отмечается, что 37-летний мужчина ранил ножом свою 14-летнюю дочь и жену. Девочка от полученных травм скончалась, женщину госпитализировали в медучреждение, а мужчина после совершенных действий покончил с собой.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30 п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следователи проводят следственные действия по установлению всех обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 16 декабря, в Ростове-на-Дону мужчина зарезал девушку в подъезде жилого дома. В беседе с «Известиями» 17 декабря очевидица происшествия Наталья рассказала, что преступник нанес девушке два удара ножом в ногу и три в руку. Она отметила, что смогла остановить кровь девушке и оказать первую медицинскую помощь. Пострадавшая скончалась.

До этого злоумышленник с ножом напал на подростка, однако промахнулся и попал по наушникам.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам нападения на подростка и девушку. Позднее сообщалось, что мужчину арестовали на два месяца. Соседи арестованного рассказали, что последние несколько лет мужчина употреблял тяжелые наркотики, на фоне чего развивался психоз. Несколько раз подозреваемый лежал в психиатрической больнице.

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