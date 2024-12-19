Кириенко вручил награды победителям Всероссийского форума для студентов «Твой ход»

В Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2024», совместного проекта «Росмолодежи» и Минобрнауки. Обладателей премий поздравил 19 декабря первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что денежные призы по 1 млн рублей, которых удостоились 50 конкурсантов, в данном случае важны, но не должны ставиться на первое место при оценке своей победы.

«Я понимаю, что вы ждете объявления очередных 50 победителей, 50 новых миллионеров, которые выйдут сюда за своим честно заслуженным миллионом. Но не это главное. Самое главное, что участием в конкурсе «Твой ход» вы доказали и себе, и всем окружающим, что в своей жизни способны быть не просто наблюдателями», — заявил Кириенко.

Он отметил, что в жизни каждого человека бывает вызов, с которым он может справиться, только приняв ответственное решение. И в данном случае возникает выбор — или наблюдать за происходящим, плывя по течению, или самому являться генератором движения.

«Можно остаться наблюдателем, просто смотреть, что происходит вокруг тебя — критиковать, советовать, и говорить: «Я мог бы сделать лучше». Или всë-таки брать на себя ответственность — рисковать, а когда ты начинаешь что-то делать, ты всегда рискуешь, что можешь ошибиться. Но если ты готов даже ошибаясь и падая, потом подниматься и идти вперед, — тогда ты переходишь в совершенно другую категорию людей, которые своими действиями, идеями и мечтами реально меняют мир», — заключил Кириенко.

Конкурс проходил с 15 по 20 декабря в Москве. Проект входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

До этого, 28 октября, в международном детском центре «Артек» с участием Кириенко состоялось награждение победителей и призеров всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников с 8-го по 10-й классы. Победители среди десятиклассников получили по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, призеры — по 200 тыс. рублей.