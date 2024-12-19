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Путин отметил большую проведенную Госдумой работу в осеннюю сессию

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Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, обсудил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным работу нижней палаты российского парламента.

Встреча прошла в формате видеоконференции.

Российский лидер отметил, что Госдума живо реагирует на требования времени и на то, что нужно стране в оперативном режиме.

«Хочу вас поблагодарить — я видел, что работа идет напряженно. Госдума реагирует, причем живо реагирует, на требования времени, на то, что нам нужно в оперативном режиме», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что находится в постоянном контакте с Володиным, даже в праздничные дни.

Володин в ходе встречи отметил, что по поручению президента, данному во время прямой линии, была инициирована работа по обеспечению российских солдат и офицеров, участвующих в освобождении Курской области, необходимыми средствами и статусом участников специальной военной операции. Ожидается, что решение будет реализовано в начале января.

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Ранее в этот день Путин заявил в ходе «Итогов года», что нужно исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области. Он также отметил, что Минобороны России необходимо ускорить принятие решения по выплатам семьям попавших в плен участников специальной военной операции.

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