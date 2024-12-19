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Минтранс введет 50%-ную скидку на авиабилеты для семей с детьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минтранс прорабатывает с авиакомпаниями 50-процентную скидку семьям с детьми на авиабилеты. Об этом в четверг, 19 декабря, рассказали «Известиям» в ведомстве.

«Министерство транспорта в рамках поручения президента на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты. Решения будут выработаны к середине января 2025 года», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что авиакомпании реализуют скидочные программы для перевозки детей, с размером скидки от 15 до 50% от стоимости взрослого билета. Ряд перевозчиков дает скидку не только детям, но и всем взрослым, сопровождающим ребенка, отметили там.

Также в ведомстве добавили, что сейчас прорабатывают с авиакомпаниями вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна.

В Минтрансе уточнили, что за 2023 год 20 крупнейшими авиакомпаниями перевезено 7,3 млн детей до 12 лет, за 10 месяцев 2024 года перевезено уже 7,1 млн детей. Дети до двух лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и со скидкой 90% на международных рейсах.

Поддержка также оказывается в рамках трех программ субсидирования, которые будут продолжены в 2025 году. Например, по программе субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока и из Калининграда правом на льготные тарифы обладают в том числе многодетные родители, пассажиры до 23 лет, студенты калининградских вузов, а дети до 12 лет получают дополнительную скидку от 25%.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами. Согласно законодательству, авиакомпании должны предоставлять семьям с детьми льготу в 50% от стандартного тарифа.

До этого, 16 декабря, сообщалось, что с 1 января по 1 июля 2025 года в РФ начнется пилотная продажа билетов через интернет для некоторых категорий граждан, участвующих в программе льготных авиаперевозок. Уточнялось, что участниками эксперимента могут стать молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, которые сейчас вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу.

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