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Минтранс начал работу над обязательным размещением детей с родителями в самолете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Министерство транспорта России работает над вопросом обязательной посадки детей рядом с их родителями в самолете. Об этом 19 декабря сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Мы прорабатываем с авиакомпаниями вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна», — передает слова министра ТАСС.

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Ранее, 5 февраля, сообщалось, что группа депутатов «Единой России» разрабатывает новое обязательство для авиакомпаний — запрет на рассадку родителей и детей в самолетах.

Как рассказала первый зампред комитета Государственной думы РФ по защите семьи Татьяна Буцкая, сейчас авиакомпании по-разному решают этот вопрос: некоторые из них «привязывают» билет ребенка к тому родителю, который первым сделал бронь, другие — к тому, кто в последнюю очередь оформил ее. Причем авиаперевозчики могут по-разному трактовать совместную рассадку — некоторые считают, что «если ребенок и взрослый сидят через проход, то в принципе они сидят рядом», отметила парламентарий.

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