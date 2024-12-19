Минтранс начал работу над обязательным размещением детей с родителями в самолете
Министерство транспорта России работает над вопросом обязательной посадки детей рядом с их родителями в самолете. Об этом 19 декабря сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«Мы прорабатываем с авиакомпаниями вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна», — передает слова министра ТАСС.
Ранее, 5 февраля, сообщалось, что группа депутатов «Единой России» разрабатывает новое обязательство для авиакомпаний — запрет на рассадку родителей и детей в самолетах.
Как рассказала первый зампред комитета Государственной думы РФ по защите семьи Татьяна Буцкая, сейчас авиакомпании по-разному решают этот вопрос: некоторые из них «привязывают» билет ребенка к тому родителю, который первым сделал бронь, другие — к тому, кто в последнюю очередь оформил ее. Причем авиаперевозчики могут по-разному трактовать совместную рассадку — некоторые считают, что «если ребенок и взрослый сидят через проход, то в принципе они сидят рядом», отметила парламентарий.