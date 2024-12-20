Спортивные выходные с «Известиями»

Фигурное катание

Чемпионат России

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Национальное первенство страны у наших фигуристов и раньше было ключевым событием конца года, а после 2022 года, когда россиян отстранили от международных соревнований, чемпионат России стал главным турниром сезона. Вот и на этой неделе в Омске собрались лучшие отечественные спортсмены. Уже 19 декабря прошли короткие программы в парном катании, танцах на льду и мужском одиночном катании. Сутки спустя в дело вступят женщины. В парном катании участие принимают такие звезды, как чемпионы мира 2021 года и Европы-2022, двукратные призеры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду — пятикратные призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин. У мужчин — бронзовый призер Олимпиады-2022, чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк, чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев. У женщин — победительницы двух предыдущих чемпионатов России Софья Акатьева и Аделия Петросян.

20 декабря: 10:15, танцы на льду, произвольный танец; 13:35, пары, произвольная программа; 15:25, женщины, короткая программа. 21 декабря, произвольные программы: 11:45, женщины; 14:55, мужчины. «G-Drive Арена» (Омск). Прямые трансляции на Первом канале и сайте Первого канала

Биатлон

Кубок Содружества. Третий этап

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Если Кубок России является чисто национальным мероприятием, то в Кубке Содружества также участвуют белорусы. Среди них супруги Динара и Антон Смольские, чемпионка и вице-чемпион Олимпийских игр. Они в том числе выступят на предстоящем третьем этапе в городе Чайковский Пермского края. Там же будут российские призеры последней Олимпиады — Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков, Александр Логинов, а также чемпион мира Антон Бабиков и многие другие.

20 декабря, спринт: 09:30, мужчины; 12:30, женщины. 21 декабря, гонка преследования: 09:30, мужчины; 12:00, женщины. 22 декабря, масс-старт: 09:30, мужчины; 11:50, женщины. Центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» (Чайковский). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Лыжные гонки

Кубок России. Четвертый этап

Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Заканчивается 2024 год для российских лыжников. Они проведут последний перед праздниками этап Кубка России — главного соревнования в своем виде спорта — в условиях санкций. В ближайшие выходные трехкратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов и другие наши звезды соберутся в Кирово-Чепецке. В воскресенье они разыграют медали в гонке классическим стилем на 10 км у мужчин и 5 км у женщин. А уйдут в отпуск уже в начале следующей недели, когда выступят в спринте.

22 декабря, классика: 10:30, женщины; 13:00, мужчины. Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» (Кирово-Чепецк). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Теннис

Турнир World Tennis League

Фото: TASS/ALI HAIDER

Третий год подряд в декабре проходит турнир Мировой теннисной лиги. Он является главным событием межсезонья. Часть звезд в этот период находится в отпуске, но многие приезжают посоревноваться в Абу-Даби. Турнир, в котором 16 игроков поделены на четыре команды по четыре человека, стартовал 19 декабря и пройдет до конца текущей недели. В соревновании принимают участие россияне Андрей Рублев и Мирра Андреева. Рублев выступает за команду «Фэлконс» вместе с Еленой Рыбакиной из Казахстана, Денисом Шаповаловым из Канады и Каролин Гарсия из Франции. Андреева оказалась в составе команды «Хоукс» с Джорданом Томпсоном из Австралии, Ариной Соболенко из Белоруссии и Сумит Нагал из Индии.

20 декабря: 12:00, «Иглз» – «Хоукс»; 16:00, «Фэлконс» – «Кайтс». 21 декабря: 12:00, «Фэлконс» – «Иглз»; 16:00, «Хоукс» – «Кайтс». 22 декабря, 16:00, финал. «Этихад Арена» (Абу-Даби, ОАЭ)

Баскетбол

Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – ЦСКА

Фото: ТАСС/Максим Константинов/

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ команды сыграли по 20 матчей — это почти половина всего сезона. Уже сформировалась лидирующая группа. Как и в прошлые сезоны, на вершине находятся московский ЦСКА, петербургский «Зенит», казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Армейцы в данный момент лидируют и в ближайшие выходные поедут в гости к замыкающим первую четверку «железнодорожникам».

22 декабря, 15:00. «Баскет Холл» (Краснодар). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»