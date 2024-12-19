Замруководителя Росалкогольтабакконтроля арестовали в Москве за крупную взятку
В Москве за крупную взятку арестовали заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.
Женщину обвиняют по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в особо крупном размере»). Ее заключили под стражу на срок один месяц 30 суток.
«По версии следствия, Афанасенко Е.Г. и другие фигуранты по делу получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции, а также за общее покровительство, выраженное в оказании содействия и решении административно-хозяйственных вопросов», — говорится в сообщении суда.
Ранее, 12 декабря, Басманный суд отправил бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова в СИЗО на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.