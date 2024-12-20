Хочется и не колется: «Ёлки» и «Кузя» поделят зрителя в выходные

Одиннадцатые «Ёлки» претендуют на то, чтобы повторить кассовые успехи прошлых частей франшизы. «Домовенок Кузя» заговорил голосом Сергея Бурунова и стал компьютерным. Филипп Киркоров нашел сводного брата и улетел к дикому племени. Американская семья придумала и сняла фильм о своих же приключениях. Создатели «Трех метров над уровнем неба» и «Погребенного заживо» объединились под крылом Мартина Скорсезе. «Известия» выбрали главные киноновинки выходных.

«Ёлки 11» 6+

Режиссеры: Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов

В ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк

Кинофраншиза «Ёлки» — одна из самых долгоиграющих, таких в России вообще только две: еще мультфильмы про богатырей. И обе отличаются завидным успехом у зрителя. Выходят «Ёлки» с 2010 года, самые успешные на данный момент — «Ёлки 3», они собрали 1,2 млрд рублей, их посмотрело более 5 млн зрителей. Неплохо для альманаха — формы кино, которая редко бывает коммерчески впечатляющей. В какой-то момент казалось, что идея исчерпала себя, но если «Ёлки последние» собирают 730 млн рублей, то почему бы им быть последними? Надо дальше. Выяснилось, что франшиза может работать без стержневого дуэта Урганта и Светлакова, что можно позвать совсем других актеров и не возвращаться к старым персонажам. Цифры доказали, что серию продает новогоднее настроение и четкая концепция продукта, благодаря которой зритель точно знает, на какой результат ему рассчитывать, и уверен, что неприятных сюрпризов не будет. Главное — строго придерживаться формулы, иначе на выходе будут провалы, как у «Ёлок мохнатых».

В прошлом году десятые «Ёлки» собрали у экранов всего 1,2 млн человек. Одиннадцатой части нужно побить этот результат, чтобы доказать свою жизнеспособность. Это непросто, учитывая, какое количество фильмов с одним только Нагиевым в прокате прямо сейчас. Но, в отличие от других комедий для семейного просмотра, «Ёлки» — это узнаваемый бренд, у них есть возможность напоминать зрителю о приятных впечатлениях от прошлых частей. А вот есть ли у фильма фишка вроде аббревиатуры «З. Г.», которую нужно было расшифровывать, станет ясно уже в этот уикенд.

«Домовенок Кузя» 6+

Режиссер: Виктор Лакисов

В ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова

Трудно домовому Кузьме привыкнуть к жизни большого города. Еще труднее фильму о Кузе выходить сегодня, когда со всех сторон теснят другие киносказки. С прошлых недель остались «Паддингтон 3», «Баба Яга спасает Новый год» и «Три кота». В следующие выходные выходит «Иван Царевич и Серый Волк 6». А после останутся только «Волшебник Изумрудного города» и «Финист», которые будут отважно биться друг с другом до самого конца каникул.

Как в такой ситуации выжить и отстоять право на свое место под солнцем? Да еще когда в каждом первом фильме фигурирует Баба Яга, и в данном случае она тоже главная героиня? Как ни странно, «Кузе» это удается довольно легко. На предпродажах он собрал вполне приличные деньги, почти 10 млн рублей, в первый день показов возглавил российскую кассу, и вот уже ему прогнозируют до 250 млн рублей в первый уикенд. Проще говоря, гарантируют первое место по итогам выходных. Может, всё дело в том, что в промоматериалах Сергей Бурунов очень точно попадает в интонацию того самого Кузи, которого до сих пор любят и дети, и взрослые. А что может быть важнее интонации? Только конечный продукт.

«Братья» 12+

Режиссер: Марк Горобец

В ролях: Денис Дорохов, Филипп Киркоров, Алена Савастова, Карина Андоленко

В прошлом году Филипп Киркоров блистал в «Ёлках», в этом он с «Ёлками» конкурирует. И опять блещет — в прямом смысле слова. В фильме «Братья» певец играет как бы самого себя, изнеженного, капризного, высокомерного, кричаще одетого кумира миллионов. Просто в чуть-чуть необычной ситуации. Сюжет построен на том, что будто бы некогда его отец Бедрос соблазнил русскую провинциалку, она родила ребенка, ребенок вырос и заболел. Донором может быть только родственник, и вот тут-то незадачливый Славик и узнает, что Киркоров — его брат.

Дальше — дело за малым. Прорваться к Королю, угнать воздушный шар с певцом, а потом пройти с ним через испытания дикими реками, дикими лесами и диким племенем, где аборигены не понимают ни по-английски, ни даже по-французски. Всё это, конечно, одна большая шутка, которая еще и дает Киркорову блеснуть результатами пластических операций и занятий в спортзале. Возможно, публика это оценит, тем более, что самоиронии у Киркорова достаточно, чтобы большую часть времени в кадре выглядеть беспомощным болваном, которому очень-очень в жизни нужен простой брательник «из народа».

«Побег» 18+

Режиссер: Родриго Кортес

В ролях: Марио Касас, Анна Кастильо, Гильермо Толедо, Хосе Гарсия

Пока судьба фильма «Побег» складывается не очень ярко. Он не получил особого внимания критиков после премьеры на фестивале в Сан-Себастьяне, и имя Мартина Скорсезе никак не помогло картине резко рвануть на международные рынки. Возможно, причина в том, что Родриго Кортес решил вернуться к корням и впервые за много лет снять картину на испанском языке, хотя все эти годы успешно работал на английском. На английском снята и его самая известная работа — «Погребенный заживо» с Райаном Рейнольдсом. В 2010 году этот клаустрофобный триллер быстро приобрел практически культовый статус, и, будем честны, Кортес с тех пор не снял ничего сопоставимого.

В том же 2010 году вышел совсем другой фильм, «Три метра над уровнем неба», и тоже стал культовым. Просто у совсем другой аудитории — у женщин, которые любят мелодрамы. А сыгравший там Марио Касас превратился в секс-символ. И у него тоже с тех пор откровений не было. Так что теперь две звезды объединились, чтобы доказать миру: их рано списывать со счетов. Касас играет чудика, который требует, чтобы его посадили в тюрьму, потому что он плохой человек. Все видят, что крыша съехала у парня, но деваться некуда — надо изолировать. А дальше начинается игра с жанрами, чтобы зритель гадал, триллер дальше будет, экшен или всё же мелодрама, в которой Касас чувствует себя уютнее всего.

«Остров пропавших девчонок» 6+

Режиссер: Энн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт

В ролях: Отем Фиоре Шмидт, Авила Мари Шмидт, Скарлет Роуз Шмидт, Энн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт

Если уж поддерживать семейный контент, то вот практически идеальный пример стопроцентно семейного производства. То есть одна и та же семья Шмидтов написала книгу, а потом сняла фильм, в котором сама же вся и сыграла, и этот фильм вышел в США, был отмечен на престижном фестивале в Сан-Диего, а потом добрался и до России, причем попал в кинотеатральный прокат. И дублирует его лично Александр Петров, суперзвезда. Осталось только всю эту семью на премьеру привезти — жаль, что этого не случилось.

Сюжет очень простой: трех сестер отнесло на сапе в океан как раз недалеко от Сан-Диего. Они доплыли до морской пещеры, встретились с ее обитателями и пережили ряд приключений. То ли это быль, то ли сказка, но подано это как любительское кино. Более того, вроде как сюжет придумывался при участии самих маленьких актрис, то есть речь идет о том, что детские фантазии оказались на экране. С точки зрения кино это оценивать нельзя, но зрителям фильм нравится по другим причинам. Это как будто возможность детям в зале пообщаться с другими детьми, теми, что за океаном, и это создает удивительное ощущение контакта и взаимопонимания, что сегодня очень ценно.