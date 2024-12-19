Народный артист РФ Ролдугин принял участие в акции «Дерево желаний»

Народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин в четверг, 19 декабря, принял участие в новогодней акции «Дерево желаний» и снял с елки в «Невской ратуше» открытки с желаниями детей.

Артист исполнит мечты трех ребят из Санкт-Петербурга: девятилетнего Семена, который просил самокат, годовалой Василины, мечтающей об игрушечном мини-оркестре, и 12-летнего Павла, который хочет получить портативную игровую приставку. Дети увидят исполнение своих желаний до прихода 2025 года.

В этом году «Дерево желаний» проводится в Санкт-Петербурге уже в десятый раз, и за все эти годы исполнены более 7 тыс. детский желаний. Из них 1,7 тыс. будут претворены в жизнь в этом году, остается найти желающих исполнить еще 35. К акции может присоединиться кто угодно, это можно сделать через сайт Благотворительного фонда культуры семьи и детства или на новогодних ярмарках в Санкт-Петербурге.

В рамках «Древа желаний» люди помогают детям, которые имеют инвалидность, воспитываются в малоимущей многодетной семье или попали в тяжелую жизненную ситуацию. Важно, что уже второй год на акции исполняются желания не только маленьких жителей Санкт-Петербурга, но и ребят из его города-побратима Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР).

18 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в новогодней акции «Елка желаний», сняв с праздничного дерева открытку мальчика из Новосибирской области, девочки из Луганской Народной Республики (ЛНР) и двух братьев из Запорожской области.