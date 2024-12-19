Главы МИД России и Швейцарии обменялись мнениями по ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации на Украине. Об этом 19 декабря сообщили на сайте МИД РФ.
Отмечается, что разговор состоялся 18 декабря по инициативе Швейцарии.
Лавров выделил расширение НАТО на Восток как одну из первопричин ситуации, сделавшей проведение специальной военной операции (СВО) безальтернативным.
«В связи с этим подтверждена готовность России предпринимать все необходимые действия по обеспечению своей безопасности», — сказано в сообщении ведомства.
Глава российского МИДа также указал на бессмысленность ультиматумов по разрешению украинского кризиса, согласованных западными странами и властями киевского режима.
Ранее в это день посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что резкого улучшения дипломатических взаимоотношений России и Швейцарии в 2025 году не ожидается. Он также отметил, что швейцарские власти, скорее всего, будут поддерживать позицию западных стран в отношении России.
До этого, 16 декабря, Кассис заявил, что в стране активно продолжается подготовка к следующему саммиту по украинскому конфликту. Первый саммит по Украине прошел в середине июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию к участию в нем не пригласили. Итоговый документ встречи отказались подписать более десятка стран.
В посольстве РФ в Швейцарии в октябре напомнили, что страна утратила свой нейтральный статус, поддержав антироссийские санкции. При этом в швейцарском МИДе подтвердили «Известиям», что продолжают работать над привлечением российской стороны к переговорам.
До этого, 2 мая, член Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Швейцария в последние годы теряет свой нейтральный статус, а действия страны перечеркивают нейтралитет, за который Швейцария держалась так долго.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.