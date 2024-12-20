Эксперт рассказала, как вести себя на собеседовании и объяснить смену работы

Рано или поздно любой работник сталкивается с необходимостью поиска новой работы. При этом на собеседовании работодатели часто интересуются о причинах выхода кандидата на рынок. Как объяснила «Известиям» 20 декабря HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева, так выясняются «красные флаги» для кандидата и вектор развития. Эксперт рассказала, как объяснять смену места работы.

«В целом по рынку считается стандартным срок работы в рамках одной компании от двух до пяти лет. Как правило, за этот период сотрудник получает в среднем два-три повышения в грейде. Это значит, что у успешного сотрудника растут зона ответственности и, как следствие, должность», — уточнила специалист.

По ее словам, особенно актуальны эти показатели для начинающих специалистов, так как эффективный и продуктивный младший специалист достаточно стремительно растет до мидл-позиций. Если человек и так занимает высокую должность, то меняются масштабы проектов или же происходит горизонтальное развитие.

«В описанных кейсах причины переходов на новое место достаточно прозрачны. Как правило, это достижение определенного профессионального и финансового потолка в рамках конкретной компании. Об этом и стоит рассказывать вашему новому потенциальному работодателю на собеседовании», — посоветовала Алексеева.

Она рекомендовала обязательно указывать конкретные пожелания, которые хотелось бы улучшить с переходом в новую компанию, — буквально делиться своими карьерными амбициями и прикладными ожиданиями.

«Также подойдет рассказ в формате «было/стало», где «было» — это максимум, который возможен в рамках вашей текущей компании, позиции, а «стало» — это то, к чему вы стремитесь в краткосрочной и долгосрочной перспективах», — добавила Алексеева.

По ее мнению, на этом этапе очень важно обозначить, что предварительно обсуждалась тема развития с текущим работодателем, и указать на невозможность роста в рамках той компании, из которой уходит человек.

Даже если смена работы была достаточно частой, важно оставаться на собеседовании честным.

«Причин для увольнения может быть множество: ценностные несовпадения, обманутые ожидания и многие другие субъективные причины. Расскажите о том, с чем вам точно не хотелось бы столкнуться на новом месте, что стало финальной точкой в принятии решения выйти на рынок снова. Но не забывайте соблюдать рабочую этику», — рекомендовала эксперт.

Кроме того, человек может столкнуться с тем, что даже на этапе просмотра резюме частые переходы становятся причиной, почему ему не присылают приглашения на встречу.

«Это действительно может стать стоп-фактором для многих работодателей. Рекомендуем написать сопроводительное письмо к своему отклику, где вкратце описать причины увольнений. А также вашим большим преимуществом станут предоставленные с предыдущих мест рекомендации. Заранее пообщайтесь с вашими бывшими руководителями и делитесь контактами только с их согласия», — заключила Алексеева.

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что почти половина (47%) опрошенных россиян рассматривают для себя возможность смены работы в 2025 году. Среди них 3% сделают это точно, а 44% готовы на переход, только если получат хорошее предложение. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру».