Автобус с 25 детьми опрокинулся в кювет в Челябинской области
В Кыштымском городском округе Челябинской области потерпел аварию автобус Higer, перевозивший 25 детей в сопровождении двух взрослых. Как сообщает 19 декабря МВД по региону, в результате ДТП пострадали трое пассажиров.
Отмечается, что авария произошла на 69-м км автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым. Причиной происшествия, по предварительным данным, стал сильный снегопад.
«Водитель, <…> осуществляя организованную перевозку из Миасса в Снежинск 25 несовершеннолетних, следовавших в сопровождении двух взрослых, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — указано в Telegram-канале ведомства.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они должны восстановить детальную картину случившегося.
До этого, 1 ноября, в пригороде Якутска столкнулись «Газель» и автомобиль. В результате аварии восемь детей получили различные травмы. После осмотра и обследования двое из пострадавших были госпитализированы в нейрохирургическое отделение. Шестерых детей отпустили на амбулаторное лечение. Всего в «Газели» находились 10 человек.