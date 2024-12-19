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Обратившемуся к Путину пенсионеру из ДНР пересчитали пенсию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обратившемуся на прямую линию президента РФ Владимира Путина пенсионеру из Донецка пересчитали страховую пенсию. Об этом 19 декабря сообщила «Известиям» заместитель управляющего отделением Социального фонда по Донецкой Народной Республике (ДНР) Галина Лысюк.

Она уточнила, что межведомственная комиссия уже подтвердила стаж мужчины, который не мог получить пенсию из-за того, что потерял трудовую книжку при пожаре.

Страховая пенсия жителя ДНР была пересчитана, отметила Лысюк.

«С января 2025 года Леонид Николаевич будет получать пенсию уже в пересмотренном размере», — заявила заместитель управляющего отделением Социального фонда.

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Ранее в этот день Путин в ходе «Итогов года», отвечая на обращение пенсионера из Донецка, который не может получить пенсию, потому что утратил трудовую книжку при пожаре, поручил руководству ДНР ускорить этот процесс.

Глава региона Денис Пушилин пообещал выполнить поручение главы государства. Он отметил, что Социальный фонд и участники межведомственной комиссии должны решать подобные вопросы в первую очередь.

До этого, 30 ноября, Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, согласно которому социальная пенсия будет проиндексирована на 14,75%. После индексации ее размер c 1 апреля 2025 года составит 15 456 рублей. Кроме того, с 1 января 2025 года на 7,3% увеличат и страховые пенсии.

24 ноября президент подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Тогда же член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 января 2025 года повысят пенсии для работающих и неработающих граждан страны.

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