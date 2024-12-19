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В Армении согласились не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном

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Фото: TASS/AP
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Армения согласна не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после ее делимитации. Об этом 19 декабря сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В ходе интервью агентству «Арменпресс», он указал, что армянская сторона участвует в переговорах по мирному договору с Азербайджаном. Он отметил, что второй стране более месяца назад были направлены предложения по двум несогласованным статьям, на которые до сегодняшнего дня ответа не поступило.

«Риск эскалации на этих участках (делимитированные участки армяно-азербайджанской границы. — Ред.) значительно снижается за счет делимитации. <...> После полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы, и Республика Армения предлагает такую ​​логику», — добавил Пашинян.

Кроме того, он указал, что Армения готова отозвать иски против Азербайджана после подписания мирного договора. Однако он отметил наличие двух нюансов по этой теме. Один из пунктов, как уточнил армянский премьер, предполагает понятную перспективу решения на международных форумах отдельных гуманитарных вопросов в двустороннем формате. Второй пункт, по словам ПашинянаЮ заключается в том, что вопросы, которые были решены на международных площадках, в дальнейшем повторяться не должны, чтобы не обострять повестку двусторонних отношений.

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Ранее, 23 октября, стало известно, что национальное собрание Армении ратифицировало положения по делимитации границы с Азербайджаном в первом чтении. За принятие проекта проголосовали 67 депутатов. Они предполагают, что споры между республиками будут решаться не военным путем или силовым инструментарием, а на специальной площадке.

30 августа Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ. Позднее политолог Артур Атаев заявил «Известиям», что мирное соглашение между странами не гарантирует полного прекращения военных действий в будущем, документ лишь на время стабилизирует ситуацию.

До этого, 20 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил опасения, что барьером для заключения мирного договора могут стать документы Армении, в которых прописаны территориальные претензии к республике.

Отношения двух стран были обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха. 5 октября 2023 года Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, которая включала в себя и Нагорный Карабах. Несмотря на это, на границе Азербайджана и Армении всё еще периодически происходят вооруженные столкновения.

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