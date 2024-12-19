В Москве на дорогах установили первую «шериф-балку»

В Москве на Калужском шоссе Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил в рамках эксперимента первую в столице «шериф-балку». Об этом 19 декабря московский департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале.

«Шериф-балка» — это специальная панель с проблесковыми красными и синими маячками. Она появилась на 27-м км Калужского шоссе по направлению в область (в районе деревни Сосенки). Такую панель установили для снижения аварийности, поскольку с начала года из-за несоблюдения скоростного режима на участке произошло три ДТП.

В дептрансе ожидают, что после установки «шериф-балки» ДТП на этом участке больше не будет. Балка видна водителям издалека: предполагается, что автомобили будут заранее понимать, что впереди опасный участок, и снижать скорость за 500 м до него, избегая резкого торможения.

12 декабря дептранс сообщил, что в Москве с 16 по 25 декабря не стоит пользоваться личным автомобилем, поскольку в этот период число машин на улицах вырастет на 30–50 тыс. по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 млн единиц.

До этого, 11 декабря, стало известно, что в Москве отказались от использования муляжей дорожных камер фотовидеофиксации нарушений. Об этом рассказал глава ЦОДД Михаил Кизлык. В ряде регионов такие муляжи используются для экономии бюджетных средств. По задумке, водители могут спутать муляж с настоящей камерой и снизить скорость.