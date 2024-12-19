Пробки в Москве достигли 10 баллов
Загруженность дорог в Москве достигла оценки в 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс Пробки» в четверг, 19 декабря.
Особенно сложная ситуация наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и на некоторых участках МКАД в обе стороны движения.
Сервис показывает, что в большом количестве случаев причиной стали дорожные работы, но зафиксировано и множество ДТП. На Садовом кольце, например, отмечено шесть аварий.
Ранее в этот день в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя и мокрого снега. Их прогнозируют с 21:00 19 декабря до 18:00 20 декабря, а к утру пятницы потеплеет до +2 градусов.