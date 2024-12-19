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Девушка погибшего при ЧП с поездом под Мурманском узнала о происшествии случайно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Девушка молодого человека, погибшего при столкновении поезда с грузовым составом в Мурманской области, 19 декабря рассказала «Известиям», что о трагедии узнала случайно из новостей в социальных сетях спустя несколько часов.

«Еще не знала о том, что произошло, и не видела новостей. Я не читала их целый день, работала <...>. Увидела [публикацию в Telegram], решила почитать новость поподробнее. Только потом до меня дошло, что он там ехал», — сказала она.

По словам девушки, когда она смогла связаться с врачами, ей сказали, что молодой человек находится в стабильно тяжелом состоянии. Однако спустя некоторое время ей сообщили, что он умер. Также в другом вагоне ехал отец ее знакомого. Девушка сообщила, что их часть состава не пострадала и смогла продолжить путь.

Сестра другой погибшей девушки рассказала «Известиям», что о случившемся ей сообщила вторая сестра, которая тоже была в вагоне.

«Сестра выходила на связь, как только села в поезд. Мы с ней списывались по поводу того, <…> всё ли хорошо. Потом средняя сестра сообщила о том, что произошло, потому что они ехали вместе», — сказала она.

Женщина добавила, что вторая сестра находится в больнице, из реанимации ее перевели в стационар.

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Столкновение двух поездов произошло 19 декабря при прибытии пассажирского на станцию Княжая. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 человек пострадал. Минздрав уточняет, что 10 пострадавших, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии. Семерых пострадавших при ЧП перевели в областные медучреждения, пять из них проходят лечение в областной больнице.

По словам пассажиров, некоторые из них чудом оказались невредимы. В момент инцидента выключился свет, всё вокруг затряслось, появились дым и искры. Одна женщина отметила, что она и ее супруг не пострадали физически, но испытали стресс в ходе происшествия.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ. По предварительным данным, столкновение поездов произошло из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава.

Позднее сообщалось, что движение на месте столкновения восстановили. Там добавили, что пока пропуск составов будет происходить в реверсивном режиме по одному пути.

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