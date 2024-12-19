Беглов рассказал о развитии помощи онкобольным в Санкт-Петербурге

Благодаря поддержке федерального центра и, прежде всего, Министерства здравоохранения в каждом районе Петербурга в настоящее время работают онкологические центры. Все они оснащены современным оборудованием, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент России высоко оценил работу петербургских медиков в лечении онкологических заболеваний. «Мы начали производить сложные лекарства, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями. В Питере это очень хорошо развивается», — отметил глава государства.

«Мы включили здравоохранение в число десяти приоритетов развития мегаполиса. Пристальное внимание уделяется профилактике и лечению онкологических заболеваний. К примеру, Медицинский институт имени Березина Сергея сегодня оказывает помощь за счет ОМС пациентам с онкологическими заболеваниями. Отдельно за счет городского бюджета методами протонной терапии там лечатся дети. Петербург стал первым городом в мире, в котором все дети, нуждающиеся в протонной терапии, могут получить лечение бесплатно», — отметил Александр Беглов.

Благодаря своевременной диагностике порядка 58,6% случаев онкологических заболеваний в Петербурге выявляются на ранней стадии, отметил губернатор. Он также напомнил о том, что фармацевтическая продукция петербургских предприятий занимает почти 25% рынка России. Предприятия Северной столицы выпускают 430 наименований лекарств, почти половина из них — жизненно необходимые.

«Петербургский фармкластер — один из крупнейших в России. У нас работают более 150 компаний отрасли, 30 научных институтов и образовательных учреждений. Наши предприятия производят 430 наименования лекарств, из которых почти половина входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Компании развивают высокотехнологичные производства, занимаются разработкой новых востребованных лекарственных форм», — подчеркнул губернатор.