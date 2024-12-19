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Эксперт назвал показательным продолжение поставок российского СПГ в страны ЕС

Митрахович: показательно, что поставки российского СПГ в страны ЕС продолжаются
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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Для Греции логично получать российский сжиженный природный газ (СПГ) в силу расположения. Показательно то, что поставки этого ресурса из России всё еще продолжаются. Об этом 19 декабря «Известиям» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Так он ответил на просьбу оценить сообщение о том, что Греция возобновила поставки российского СПГ после перерыва на полгода. Ранее в этот день «РИА Новости» сообщило, что в октябре Афины приобрели ресурс впервые с марта 2024-го. Стоимость импорта составила €27,3 млн. При этом закупки трубопроводного газа не прекращались, а в октябре они выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили €149,6 млн.

«Для Греции логично получать СПГ с учетом ее расположения», — сказал он.

По словам эксперта, показательно, что поставки российского СПГ продолжаются, а большинство стран Европейского союза (ЕС) не ввели запрет на его импорт.

«Есть страны, которые в инициативном порядке российский СПГ не покупают, например Польша, но на уровне Европейского союза запрет на импорт СПГ до сих пор не введен. Мне кажется, еще как минимум несколько лет не будет введен. Если текущая политическая ситуация изменится, может быть, даже увеличатся поставки российского газа», — заключил Митрахович.

Кто оказался под ударом из-за прекращения транзита газа через Украину. Разбор

Ранее, 6 декабря, финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил «Известиям», что Европа не может обойтись без российского газа. По его словам, Европа исчерпала свои возможности по рационализации потребления.

Еще в октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что политика Европы на газовом рынке может привести к новому шоку цен на газ и перебоям поставок. Он назвал ситуацию на европейском газовом рынке плохой и согласился с оценкой, что спрос на энергоресурс там разрушают целенаправленно.

Несмотря на то что газ из РФ востребован на европейском рынке, некоторые страны Запада решили снизить зависимость от энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако после этого во многих государствах ЕС усугубился энергетический кризис.

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