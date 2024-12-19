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Россияне подали 220 тыс. обращений в трудовую инспекцию в 2024 году

Роструд: в 2024 году россияне подали 220 тыс. обращений в трудовую инспекцию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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На начало декабря 2024-го в инспекции труда поступило порядка 220 тыс. обращений граждан, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роструда 19 декабря. Это соотносится с показателями прошлого года. При этом количество таких запросов снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, добавили в службе.

Чаще всего россияне направляют в инспекцию обращения, связанные с оплатой и охраной труда, а также оформлением отношений с работодателем, поделились в Роструде. При этом поступающие обращения не всегда содержат жалобу. Многие из них требуют разъяснительного или консультационного ответа.

В настоящее время граждане могут подать обращение почтой, на сайте ведомства, на личном приеме у инспектора или через портал «Онлайнинспекция.рф». С помощью онлайн-сервиса жители РФ всё чаще оставляют заявки — в 2024-м их количество стало на 25% больше, чем в 2023-м, и достигло 51 тыс. Такую динамику можно связать как с развитием самого портала, так и с ростом популярности электронного взаимодействия с госорганами, сказали в Роструде.

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«Основными причинами обращений в этом году стали невыплаты зарплат, задержки расчетов при увольнении и незаконные сокращения штатов. Многие работники выражают недовольство по поводу несоответствия фактической оплаты минимальным требованиям и нарушений прав при расторжении трудовых договоров, что особенно актуально в условиях высокой инфляции», — объяснил директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

В 2024-м, по словам эксперта, также возросло число обращений, связанных с защитой прав мобилизованных работников, спорами из-за индексации зарплат и отсутствием компенсаций за переработки. Он добавил: дополнительно увеличилось количество жалоб на дискриминацию при найме и неофициальную занятость.

За нарушения трудового законодательства предусмотрены штрафы до 50 тыс. рублей для компаний, а также административные наказания и в отдельных случаях уголовная ответственность, рассказал эксперт. Наиболее частыми ошибками работодателей остаются задержки зарплаты, несоблюдение правил увольнения, неофициальное оформление сотрудников и невыполнение условий трудового договора, резюмировал Кабаков.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что среди трудоустроенных россиян 37% опрошенных положительно воспринимают переработки, если работодатель доплачивает за них. И только 11% сотрудников готовы выполнять сверхурочные задачи безвозмездно. Об этом свидетельствует опрос, проведенный аналитическим центром «Консоль.Про».

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