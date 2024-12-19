Две трети опрошенных украинцев не доверяют сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Об этом сообщается в результатах исследования, которые 19 декабря опубликовала украинская социологическая группа «Рейтинг».

Согласно итогам опроса, только 29% украинцев-респондентов с доверием относятся к военкомам, а наоборот — 67%. Уточняется, что самый высокий уровень недоверия показали молодые мужчины из западных и приграничных областей Украины.

При этом доверие к другим категориям военных оказалось на высоком уровне, например 76% опрошенных доверяют тем тыловым военнослужащим, которые не являются военкомами.

Ранее в этот день член комитета по обороне Верховной рады Украины Александр Федиенко рассказал, что получает от граждан и организаций много обращений о том, что ТЦК нарушают закон, например, принудительно мобилизуя украинцев, у которых есть бронь. Депутат обратился в военкоматы с просьбой прекратить такую практику.

Бывший президент Украины Петр Порошенко 16 декабря заявил, что методы насильственной мобилизации граждан страны неэффективны. Экс-лидер страны считает, что власти должны наладить нормальное обеспечение всех военных и ввести демобилизацию.

До этого, 11 декабря, неизвестный водитель на ходу подобрал мужчину, который пытался скрыться от сотрудников ТЦК. Водитель увидел, как за украинцем гонится военком, открыл дверь своей машины и позволил беглецу сесть.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) подписал закон об ужесточении мобилизации. В частности, он снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединяет информацию о персональных данных украинцев, включая реквизиты внутренних и заграничных паспортов. При этом о демобилизации в этих документах ничего не говорится.