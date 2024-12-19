Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая) в последнее время не сдерживается, вероятно, из-за эмоциональной перегрузки. Об этом 19 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя реакцию украинского лидера на предложение президента России Владимира Путина провести «технологическое соревнование» с комплексом «Орешник».

По его словам, подобные выходки Зеленского наблюдаются даже в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Вот президент говорит, что кормятся с руки, а с другой стороны хамят. Ну, нервы не выдерживают», — отметил официальный представитель Кремля в ходе интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

Что касается прямой линии с Путиным, Песков заявил, что она была насыщенной по содержанию и разнообразной по темам. Он отметил, что данное мероприятие будет проанализировано как в России, так и за рубежом.

«Я думаю, что во многом удовлетворен интерес журналистов, и думаю, что очень многие граждане услышали то, что они хотели услышать», — сказал Песков.

Ранее в этот день Путин заявил в ходе «Итогов года», что шансов сбить российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» у противника нет. Таким образом глава государства прокомментировал мнение некоторых иностранных экспертов о том, что западные средства противовоздушной обороны якобы могут сделать это на стадии пуска.

Так, Путин предложил этим экспертам организовать технологический эксперимент — своего рода «высокотехнологичную дуэль XXI века», — в ходе которого будет определен объект для поражения, где сосредоточат работу силы ПВО и ПРО, а российские военные нанесут туда удар «Орешником», после чего выяснится результат.

11 декабря венгерский премьер Орбан заявил, что Будапешт предложил Украине установить на Рождество прекращение огня с РФ и провести обмен пленными, однако Зеленский отверг эту инициативу. При этом в Киеве Орбану отказали в разговоре с Зеленским, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал беспрецедентным шагом.

Также Орбан обсудил предложение с Путиным, с папой римским Франциском в Ватикане, с Трампом и с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Власти Венгрии заявили, что продолжат попытки добиться перемирия.

Позже, 18 декабря, украинское издание «Зеркало недели» передало заявление Зеленского, который указал, что Киев не нуждается в таких посредниках в мирных переговорах, как венгерский премьер-министр. Он отметил, что Украине нужны хорошие отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, а не с Орбаном, который может повлиять на Россию разве что «улыбкой или анекдотом».

В свою очередь, Орбан после прозвучавших в его адрес оскорблений заявил, что ранее сделанное им предложение о перемирии в конфликте с РФ на Рождество остается в силе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.